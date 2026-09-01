Медитация для всех желающих (и для начинающих, и для продолжающих). Простая, доступная практика. Что будет: • Теория и практика медитации по методу Сахаджа йоги • Методы балансировки своего состояния, избавление от мешающих блоков и мыслей • Музыкотерапия • Чай, дружеское общение и открытая атмосфера :) Что получишь: • Узнаешь о состоянии своей энергетики • Научишься диагностировать и балансировать себя с помощью различных методов • Ощутишь внутреннюю радость и гармонию с собой и с окружающим миром Внутри пространства есть всё необходимое для практик, поэтому приносить с собой ничего не нужно. Сладости с собой можешь взять по желанию. Форма одежды — удобная. Практика пройдёт в клубе «Вдох», ул. Спортивная, 3 (ост. А. Кутуя). Количество мест ограничено! Пожалуйста, сообщай организаторам, если записался, но не сможешь прийти — так твоё место смогут передать другому.