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Живая практика медитации для начинающих

улица Декабристов, 8

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Медитация для всех желающих. Простая, доступная практика. Что будет: • Теория и практика медитации по методу Сахаджа йоги • Методы балансировки своего состояния, избавление от мешающих блоков и мыслей • Музыкотерапия • Чай, дружеское общение и открытая атмосфера :) Что получишь: • Узнаешь о состоянии своей энергетики • Научишься диагностировать и балансировать себя с помощью различных методов • Ощутишь внутреннюю радость и гармонию с собой и с окружающим миром Практика пройдёт по адресу Декабристов, 8 (м. Козья слобода). Количество мест ограничено! Пожалуйста, сообщай организаторам, если записался, но не сможешь прийти — так твоё место смогут передать другому.

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