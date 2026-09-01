Медитация для продолжающих (от 3 занятий). Простая, доступная практика. Что будет: • Теория и практика медитации по методу Сахаджа йоги • Методы балансировки своего состояния, избавление от мешающих блоков и мыслей • Музыкотерапия • Чай, дружеское общение и открытая атмосфера :) Что получишь: • Узнаешь о состоянии своей энергетики • Научишься диагностировать и балансировать себя с помощью различных методов • Ощутишь внутреннюю радость и гармонию с собой и с окружающим миром Количество мест ограничено! Пожалуйста, сообщай организаторам, если записался, но не сможешь прийти — так твоё место смогут передать другому.