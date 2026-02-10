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Выставки
Про событие
Персональная выставка живущей в Париже художницы Риммы Бассариевой. Художественный мир Риммы Бассариевой сформировался между Якутией, башкирской деревней, Нижним Новгородом и Францией. Главной метафорой проекта стало курама юрган — лоскутное одеяло, сшитое из географических точек, языков и воспоминаний. Центральный персонаж, Лиса, выступает проводником между прошлым и настоящим, татарской деревней и Парижем. Входной билет на выставку действует весь день с 10:00 до 21:00
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