Персональная выставка живущей в Париже художницы Риммы Бассариевой. Художественный мир Риммы Бассариевой сформировался между Якутией, башкирской деревней, Нижним Новгородом и Францией. Главной метафорой проекта стало курама юрган — лоскутное одеяло, сшитое из географических точек, языков и воспоминаний. Центральный персонаж, Лиса, выступает проводником между прошлым и настоящим, татарской деревней и Парижем. Входной билет на выставку действует весь день с 10:00 до 21:00