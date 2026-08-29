18 художников из разных городов России изучили историю «Адониса» и создали 16 работ специально для пространства. Здесь старые городские истории, мифы и легенды встречаются с современным искусством, а сами стены становятся частью экспозиции. «Адонис» — здание, строительство которого началось еще в 1825 году. В разные периоды здесь располагались торговые ряды, лавки травников, швейные мастерские и питейные заведения. За почти два века история пространства пропиталась множеством загадочных мифов и ускользающих легенд. Участники лаборатории пропустили эту историю через собственный опыт и художественный язык. В результате появились арт-объекты, созданные в диалоге с архитектурой и прошлым здания. На выставке можно будет увидеть инсталляции, выполненные в разных медиумах и техниках. Их объединяет внимание к месту, его истории и попытка найти в пространстве новые смыслы. Экскурсии по выставке от художников и кураторов резиденции будут проходить два раза в неделю — по вторникам и субботам — по предварительной регистрации.