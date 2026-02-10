Дьявольский скрежет блюз-рок-машин, вятский дух и эстетика декаданса от «Комнаты 60». Что же это за таинственное название — «Комната 60»? Имееет ли оно отношение к фильму «Трасса 60» или «Команата»? В эпоху неумолимого и бесконечного постмодерна начинаешь искать отсылки ко всему и везде. Мистицизм, брутализм, настоящая дьявольщина — всё это можно сказать о группе с загадочным названием «Комната 60»! Этот коллектив, действительно, способен погрузить в настоящую атмосферу блюз-рока, исполняя отменный по качеству авторский материал. Ну а на разогреве выступит группа The Lazy Days, которая добавит чертовщинку вечеру. Парни, играющие психоделический гранж, — это отдельная любовь, не знающая границ.