Утро начинается с кофе на кофейном пикнике. В этот день поговоришь о развитии кофейной культуры через четыре темы — тело, знание, искусство и сообщество. Фестиваль пройдет у нового павильона на спуске возле здания театра Тинчурина со стороны улицы Марджани. Программа: 8:00–9:00 — пробежка вместе с беговым клубом, маршрут 5 километров вдоль набережной Кабана 9:00–10:00 — утренняя йога 10:00–18:00 — диджей-сеты 11:00–13:00 — мастер-класс по мозаике 12:00, 14:00, 16:00 — каппинги от кофеен «План», «Ботаника» и «Нефть» 13:00–13:40, 14:00–14:40 — мастер-класс «Рисование кофе» 13:00–13:30 — лекция «Дома: кофе как в кофейне» 17:00–17:40 — лекция «Кофе как сообщество, вызов и призвание» 18:00–19:00 — показ документального фильма о кофе