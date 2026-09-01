Фильм о главной модной иконе 60-х — лёгкий и обаятельный, как его героиня В жизни бывают моменты, которые меняют всё. Для 16-летней Лесли Хорнби это был поход в модную лондонскую парикмахерую. Парикмахер повесил в салоне её фото с новой, радикально короткой стрижкой, снимок случайно увидела известная фэшн-журналистка — и большеглазая тростинка Лесли стала Твигги, иконой нового стиля, лицом 60-х, девушкой с разворотов Vogue и обложки альбома Дэвида Боуи Pin Ups. В фильме Сэди Фрост (в прошлом, кстати, тоже модели), конечно, есть всё, чего ждёшь от кино о Твигги: свингующий Лондон, мини-юбки, вспышки камер. Но есть и то, что известно не так широко — история героини не закончилась в 60-х. Твигги сознательно поставила точку в модельной карьере в 22 года, чтобы заниматься тем, что ей было интереснее — играть в мюзиклах, сниматься кино, петь, воспитывать дочь — и во всем преуспела. Нельзя сказать, что она не сталкивалась с трудностями, от пренебрежения (в фильм включён забавный и одновременно неловкий момент из телешоу, в котором начинающий комик Вуди Аллен с подколкой спрашивает у совсем юной Твигги, кто ее любимые философы) до неудачного первого брака, но оптимизм и по-хорошему лёгкое отношение к жизни всегда держали её на плаву. Собственно, оптимизм и лёгкость — настроение этого фильма, приглашающего провести полтора часа в компании обаятельной и красивой, но не скрывающей своего возраста женщины, ставшей символом самой энергичной эпохи XX века. Твигги тут главная рассказчица, а штрихи к её портрету добавляют звёздные друзья и коллеги, среди которых гранд-дама модной критики Сюзи Менкес, дизайнер Стелла Маккартни и — неожиданно — Дастин Хоффман, который, как выясняется, обожает Твигги за её громкий смех. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.