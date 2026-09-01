Вдохновляющая история про культуру бега Сегодня мало кто помнит, что ещё 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Ситуацию изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с 60-х, фильм рассказывает историю бега как культурного и даже контркультурного явления, от романтических провокаций до создания огромной индустрии. Главные герои фильма — иконы бегового движения. Кэтрин Швитцер — первая женщина-марафонец: в 1967-м она отбивалась от директора Бостонского марафона, который силой пытался столкнуть её с дистанции. Фотография этого момента обошла обложки мировых изданий, а её героиня впоследствии стал лицом первого марафона для женщин и комментатором первого женского забега на Олимпийских играх 1984 года. Фред Лебоу — основатель Нью-Йоркского марафона, родившегося из крохотной ассоциации бегунов-волонтёров, которые тогда даже не могли представить, что когда-нибудь оккупируют Центральный парк. В 62 года он, уже зная, что болен раком мозга, пробежал марафон в качестве символического жеста, показывая себе и друзьям, что жив. Орегонец Стив Префонтейн — рекордсмен и борец за право всех талантливых «любителей» на профессиональную карьеру; в Голливуде о нем уже сняли два фильма. Это ода бегу как проявлению воли к жизни, способу единения с природой, а марафонам — как минутам славы для каждого. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.