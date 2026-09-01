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Кинотеатр «Мир»

Казань, улица Достоевского, 30

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Сайт: https://kinoteatr-mir.ru/ Кинотеатр «Мир» – один старейших кинотеатров города Казани. На сегодняшний день, помимо привычных кинопоказов, зрители могут посмотреть работы кинофестивалей, посетить специальные показы, а также встретиться с актерами и режиссерами со всего мира. Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 00:00
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