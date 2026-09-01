Триумфатор фестиваля «Сандэнс» — абсурдная комедия о главном материале планеты. Что делать независимому документалисту в эпоху кризиса стримингов, когда твоё суперуспешное шоу закрыл HBO, а новые бюджеты никто не даёт? Переживающий творческий кризис Джон Уилсон (создатель документального сериала «Полезные советы от Джона Уилсона») натыкается на объявление от Гильдии сценаристов: во время забастовки членам профсоюза предлагают воркшоп о том, как написать и продать романтическое мыло для телеканала Hallmark. Уилсон бережно конспектирует суровые законы коммерческого кино и решает применить голливудскую формулу успеха к максимально далекому от романтики материалу — снять зрительский блокбастер о бетоне. В своём полнометражном дебюте, ставшем главным документальным хитом фестиваля Sundance этого года, Уилсон замахивается на саму основу нашей цивилизации. Бетон — второй по востребованности ресурс на планете после воды. Человек заперт в нём, ходит по нему, но ничего о нём не знает. Пытаясь упаковать серую строительную смесь в каноны глянцевого кино, режиссёр отправляется в дикое путешествие по закоулкам человеческих странностей, монтируя вместе детский конкурс каменщиков, ультрамарафон в Квинсе, уроки вождения в Огайо и светский ужин с Ким Кардашьян. Фирменный гнусавый закадровый голос и безупречный монтаж уличных курьёзов здесь на месте, но статус «инди-знаменитости» добавляет фильму новой мета-иронии. Режиссёр фиксирует, как нейросети подделывают его голос для рекламы водостоков, пока сам он пытается нащупать почву под ногами. В итоге «История бетона» незаметно для зрителя превращается из уморительной комедии наблюдений в терапевтическое высказывание о том, как трудно сдвинуться с места, когда старое разрушено, а новое ещё не застыло. Кинопоказ проходит в рамках Beat Film Festival — фестиваля документального кино о новой культуре.