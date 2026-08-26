Командная киновикторина от киноклуба «Место». Квиз будет состоять из четырёх туров — от простых вопросов к сложным. Для участия необходимо собрать команду от 3 до 7 человек или приобрести единичный билет, чтобы потом присоединиться к другим игрокам без команды. Вопросы киноквиза ориентированы на насмотренную аудиторию, но без специфических знаний в области кинематографа. Так что если ты любишь смотреть фильмы и делаешь это часто — у тебя есть все шансы победить в квизе/ Как зарегистрироваться на киноквиз: 1. Если у тебя есть команда, при регистрации выбери графу «Билеты для команды» и добавьте в один заказ необходимое количество билетов — для всех игроков (1 игрок = 1 билет). При вводе данных обязательно укажи название команды. Обычно команду регистрирует капитан. 2. Если ты хочешь присоединиться к уже зарегистрировавшейся команде, возьми один билет и укажи при регистрации название команды, в которую ты входишь. Но не забудь, что максимальное количество игроков в группе — 7. 3. Если у тебя нет команды — не отчаивайся и при регистрации выбери графу «Билеты для участников без команды», в поле «Название команды» поставь смайлик «:)». Перед игрой тебя прикрепят к другим участникам, зарегистрировавшимся таким же образом.