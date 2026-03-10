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Грязный стендап. Лучшее

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

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от 800₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Тот самый вечер, когда можно перестать притворяться приличным человеком. «Грязный стендап» создан для тех, кого тошнит от стерильных шуток по телеку. Здесь нет цензуры, нет запретных тем и нет места для «ой, как так можно». Опытные комики Казани и дерзкие гости города выходят на сцену Comedy Crew, чтобы вывалить всё самое пошлое, похабное и смешное. Это твой легальный шанс в голос поржать над тем, о чем в «приличном обществе» принято помалкивать. Никаких фильтров: Полтора часа юмора на грани и за гранью. Мексика и крафт: Пока ты впитываешь грязные шутки, тебя кормят острыми бургерами и наливают медовуху или крафт. Твои люди: Полный зал тех, кто не ищет скрытых смыслов, а хочет сочного и жесткого угара. Приходи за 30 минут до старта. Места улетают, а бургеры сами себя не съедят. Мата будет много, пошлости — ещё больше. Расписание событий смотри по кнопке «Купить билет».

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