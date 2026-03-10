Золотой фонд казанской комедии. Шоу, после которого ты точно полюбишь стендап. Сегодня Казань — одна из столиц стендапа в России, а шоу «Лучшие шутки» в Камеди Крю (Comedy Crew) — его главная витрина. Здесь собрали только проверенный материал: всё самое плотное, смешное и качественное, что было написано комиками за последнее время. Это тот формат, на который можно смело идти любой компанией — гарантировано будет смешно. почему это стоит увидеть: — Концентрат юмора: никаких проверок и экспериментов. Только «хиты», которые уже разорвали не один зал. — Топовый состав: на сцену выходят самые опытные и харизматичные резиденты Камеди Крю (Comedy Crew). — Крафт и мексиканская кухня: вечер станет ещё лучше с фирменными бургерами, кесадильей и огромным выбором крафта, медовухи или сидра. Сбор гостей за 30 минут до старта. Приходи заранее, чтобы успеть занять места и заказать ужин до начала шоу. Здесь уютный камерный зал и плотная посадка. Будь готов разделить столик с другими гостями — так смеяться ещё веселее. Расписание сеансов можно узнать по кнопке «Купить билет».