Борис Зелигер — стендап-комик, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, участник «Токсиков» Ильи Соболева и Roast Battle Labelcom, автор нескольких сольных концертов. Борис начал выступать ещё подростком и за годы на сцене сформировал узнаваемый авторский стиль. Его стендап — это интеллектуальный и ироничный юмор, построенный на необычном взгляде на привычные вещи, личном опыте и наблюдениях за людьми. В своих выступлениях Борис не боится заходить на спорные темы, подвергать сомнению очевидное и, в первую очередь, смеяться над самим собой.