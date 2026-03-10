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Борис Зелигер: «Плохой человек?»
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Борис Зелигер — стендап-комик, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, участник «Токсиков» Ильи Соболева и Roast Battle Labelcom, автор нескольких сольных концертов. Борис начал выступать ещё подростком и за годы на сцене сформировал узнаваемый авторский стиль. Его стендап — это интеллектуальный и ироничный юмор, построенный на необычном взгляде на привычные вещи, личном опыте и наблюдениях за людьми. В своих выступлениях Борис не боится заходить на спорные темы, подвергать сомнению очевидное и, в первую очередь, смеяться над самим собой.
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