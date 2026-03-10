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Опытные комики

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

На сцене — комики, которые уже умеют работать с залом, но продолжают проверять и дорабатывать материал. Это не совсем свежие мысли и не готовый бест: шутки уже прошли первые проверки, но ещё могут меняться от выступления к выступлению Выступающий комик: Арина Юнусова Ведущий: Тимур Абдулманов

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