На сцене — комики, которые уже умеют работать с залом, но продолжают проверять и дорабатывать материал. Это не совсем свежие мысли и не готовый бест: шутки уже прошли первые проверки, но ещё могут меняться от выступления к выступлению Выступающий комик: Арина Юнусова Ведущий: Тимур Абдулманов