Опытные комики
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцене — комики, которые уже умеют работать с залом, но продолжают проверять и дорабатывать материал. Это не совсем свежие мысли и не готовый бест: шутки уже прошли первые проверки, но ещё могут меняться от выступления к выступлению Выступающий комик: Арина Юнусова Ведущий: Тимур Абдулманов
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи