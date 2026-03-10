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Денис Антипин балуется со зрителями
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вечер, где заготовки легко уступают место тому, что происходит прямо в зале. Живые реакции, разговоры со зрителями и юмор, который рождается здесь и сейчас. Это формат без безопасной дистанции между сценой и залом. Любая реплика, случайная история, неловкий факт о себе или слишком уверенный ответ могут внезапно стать началом большой шутки. Здесь много импровизации, быстрых добивок и того самого ощущения, что второй раз такой вечер уже не повторится. Можно просто наблюдать со стороны, а можно рискнуть и стать частью происходящего.
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