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Денис Антипин балуется со зрителями

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер, где заготовки легко уступают место тому, что происходит прямо в зале. Живые реакции, разговоры со зрителями и юмор, который рождается здесь и сейчас. Это формат без безопасной дистанции между сценой и залом. Любая реплика, случайная история, неловкий факт о себе или слишком уверенный ответ могут внезапно стать началом большой шутки. Здесь много импровизации, быстрых добивок и того самого ощущения, что второй раз такой вечер уже не повторится. Можно просто наблюдать со стороны, а можно рискнуть и стать частью происходящего.

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