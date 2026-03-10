Вечер, где заготовки легко уступают место тому, что происходит прямо в зале. Живые реакции, разговоры со зрителями и юмор, который рождается здесь и сейчас. Это формат без безопасной дистанции между сценой и залом. Любая реплика, случайная история, неловкий факт о себе или слишком уверенный ответ могут внезапно стать началом большой шутки. Здесь много импровизации, быстрых добивок и того самого ощущения, что второй раз такой вечер уже не повторится. Можно просто наблюдать со стороны, а можно рискнуть и стать частью происходящего.