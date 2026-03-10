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Женская комедия

Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В этот день ты услышишь шутки про девушек и от девушек. Выступят только опытные стендап-комики, резиденты различных стендап-клубов и объединений Казани и других городов России. Рекомендуется приходить за 30-60 минут до начала шоу, чтобы успеть сделать заказ. По вс с 20:00 до 21:30

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