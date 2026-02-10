Шоу, где нет сценария, а главной звездой можешь стать ты. Максимум импровизации и живого общения. «Острые язычки» в Камеди Крю (Comedy Crew) — это комедия, которая рождается здесь и сейчас. Талантливые комики Казани собираются на сцене, чтобы обсудить самые безумные темы, подколоть друг друга и, конечно, пообщаться с залом. Здесь нет заученных монологов — только остроумие, скорость реакции и честные эмоции. Это комедийная беседа в кругу друзей, где каждый гость может повлиять на ход вечера. почему это стоит увидеть: — Живой контакт: комики взаимодействуют со зрителями, превращая их истории в топливо для шуток. — Непредсказуемость: каждое шоу уникально. — Крафт и мексиканский стритфуд: бургеры, кесадилья и огромный выбор крафта или медовухи сделают этот вечер максимально уютным. Приходи за 30 минут до старта, чтобы успеть заказать ужин и занять место ближе к сцене. Здесь камерный зал и плотная посадка. Будь готов к активному общению и новым знакомствам за столиком. Мата будет много, юмора — ещё больше. Расписание ближайших выступлений смотри по кнопке «Купить билет».