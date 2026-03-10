Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе выйдут на одну сцену с новым материалом, импровизацией и плотным контактом с залом. Здесь важны не только заготовленные шутки, но и то, что может родиться прямо во время выступления. О комиках: Денис Антипин — комик с очень живой подачей, в которой легко уживаются заготовленный материал, неожиданная импровизация и плотный контакт со зрителем. Его знают по StandUp Club #1, «Стендап Андеграунд», но на концерте важнее не список проектов, а то, как он держит зал: свободно, быстро и без ощущения заученного текста. Давид Квахаджелидзе — стендап-комик и резидент StandUp Club #1, участник «StandUp» на ТНТ и различных ютуб проектов. Его стиль выступлений сочетает иронию, абсурд и философские размышления о жизни. Давид также известен сольным концертом «Топ-2 стендап» и подкастом «Авторитет мысли».