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Леонид Кулаков: «Актуальный»
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патрики». Честный, трушный юмор на актуальные темы, мимо которых пройти невозможно. «Пока мир сходит с ума — мы будем над этим иронизировать» Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров.
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