Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патрики». Честный, трушный юмор на актуальные темы, мимо которых пройти невозможно. «Пока мир сходит с ума — мы будем над этим иронизировать» Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров.