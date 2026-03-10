ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Леонид Кулаков: «Актуальный»

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патрики». Честный, трушный юмор на актуальные темы, мимо которых пройти невозможно. «Пока мир сходит с ума — мы будем над этим иронизировать» Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста