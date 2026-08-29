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Шаг в день баса (Step in Bass Day)

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ломаный рейв Казани — в память о его символе, Степане Густове. Шоу басового инстинкта (Bass Insrinct Showcase) при участии: Green Vibes Korshoon Det Noiz DubFace Локальные диджеи: Fivedotfour Noiza таракан Saint Robbers CasualSM Lestr Sondclone Bassliner Tejat Galars Flip Chacky Жанры: драм-н-бейс, джангл, брейкс, дабстеп, британский гэридж, британский бас, хардкор. Вход бесплатный или донат (по желанию). Собранные донаты передадут семье Степана.

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