Это пространство для танца, музыки и совместного высвобождения энергии дважды в месяц на театральной площадке MON. Экспериментальные живые диджей-сеты от сенсеев Scratch DJ School и атмосфера свободы создают идеальную среду для самостоятельной практики движения в коллективе. Это открытое сообщество для танцовщиков и всех, кто хочет исследовать новые способы быть вместе через ритм, присутствие и движение. Здесь нет места ожиданиям, связанным с гендером, возрастом, телесными особенностями, профессионализмом или стилем. Пространство открыто для всех тел, всех уровней подготовки и любых способов двигаться. Три основных правила «Вторничного рейва»: — Не прикасаться друг к другу; — Не фотографировать и не снимать на камеру; — Не стоять в стороне; Бесплатно, по регистрации.