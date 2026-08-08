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Где мой 2008?

Яхт-клуб на полуострове Локомотив, полуостров Локомотив, 1

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Знаменитая вечеринка «Где мой 2008?» под открытым небом. Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и диджей Smash. В эту ночь откроют портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008-го — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков 2008-й зовёт! Диджеи: 21:00 Vegas 23:00 Fridrikh 00:00 Lekhem 01:00 Fridrikh 02:00 Vegas 03:00 Lekhem

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