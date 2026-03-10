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Жёсткие захватчики (Hard Invaders)

Кул (ex Паранойя)
улица Чернышевского, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бочка, прямая и ломаная. Тяжёлая, красивая, любимая, твоя. Гость ночи — самарский самородок Военные Преступления, отметившийся релизами на уважаемых лейблах по всему миру. Локальная поддержка от резидентов и друзей серии. Военные Преступления Chára Sharoban Kodama X-Mera F. P. K. La Mron Chacky

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