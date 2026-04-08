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Кул (ex Паранойя)

Казань, улица Чернышевского, 9

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Коктейльный лаундж бар с локальной айдентикой. В основе концепции пространства — минималистичный ретро дизайн, вдохновлённый теорией цвета Кандинского и ранним Мартаном. Режим работы: с 16:00 до 02:00.
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