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Мелок

Казань, улица Кави Наджми, 8А
Заведение позиционируется как «бар с мужским характером». «И у нас родилась такая легенда-шутка: даже самый брутальный мужчина в душе котёнок, поэтому на логотипе изображен белый котенок по кличке Мелок», — объяснила основательница нового места. В меню около 30 позиций красного, белого, розового, игристого и экспериментального вина по бокалам. В меню кухни закуски, салаты и горячие блюда. Кроме того, в баре будут готовить несколько классических коктейлей в необычном исполнении. А чуть позже введут поздние завтраки. Над интерьером в стиле экошик работали сами владельцы заведения — они решили использовать дизайнерские винтажные стулья и светильники, а также частично спроектировать мебель самостоятельно. Еще здесь появится дворик, в котором планируют проводить музыкальные мероприятия. Режим работы Среда 17:00-23:00 Четверг 17:00-23:00 Пятница 17:00-00:00 Суббота 17:00-00:00 Воскресенье 17:00-23:00
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Денис Кораблев
Денис Кораблев

Денис Кораблев — московский диджей и продюсер, совладелец и сооснователь виниловых лейблов BodyParts Vinyl / BodyParts Records, Tooloop, Mind series — импринт и входящие в него саб-лейблы, дали миру к...

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