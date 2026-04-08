Заведение позиционируется как «бар с мужским характером». «И у нас родилась такая легенда-шутка: даже самый брутальный мужчина в душе котёнок, поэтому на логотипе изображен белый котенок по кличке Мелок», — объяснила основательница нового места. В меню около 30 позиций красного, белого, розового, игристого и экспериментального вина по бокалам. В меню кухни закуски, салаты и горячие блюда. Кроме того, в баре будут готовить несколько классических коктейлей в необычном исполнении. А чуть позже введут поздние завтраки. Над интерьером в стиле экошик работали сами владельцы заведения — они решили использовать дизайнерские винтажные стулья и светильники, а также частично спроектировать мебель самостоятельно. Еще здесь появится дворик, в котором планируют проводить музыкальные мероприятия. Режим работы Среда 17:00-23:00 Четверг 17:00-23:00 Пятница 17:00-00:00 Суббота 17:00-00:00 Воскресенье 17:00-23:00