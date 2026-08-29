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Урам фест 2026

Кремлёвская набережная, 33

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Про событие

Двухдневный фестиваль уличных культур с соревнованиями по экстремальным видам спорта, танцевальными баттлами, образовательной программой, маркетом локальных брендов и большим концертом. Фестиваль объединит на одной площадке спортсменов, представителей современного творчества, уличного искусства и креативных индустрий из разных регионов России. Гостей ждут: - соревнования по экстремальным видам спорта - танцевальные баттлы - образовательные лекции и мастер-классы - выступления артистов и диджей-сеты - маркет местных брендов - интерактивные площадки партнёров 29 августа состоятся квалификационные этапы соревнований по BMX, самокатному и роллер-спорту, скейтбордингу, паркуру, воркауту и стритболу. В этот же день начнёт работу расширенная образовательная программа с участием профессиональных спортсменов, тренеров сборных команд, лидеров индустрии уличной культуры, специалистов в сфере креативных индустрий и новых медиа. 30 августа пройдут финалы спортивных соревнований и танцевальные баттлы, продолжится образовательная программа, а завершится фестиваль большим концертом с участием федеральных и локальных артистов и диджей-сетами. Вход на все мероприятия фестиваля свободный по предварительной регистрации.

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