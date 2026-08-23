Вечеринка для настоящих собачников :) В программе маркет, конкурсы, своп-зона, лекция и, конечно же, множество собачек вокруг! Участники маркета: — Ату! Амуниция для собак и людей. Яркая и прочная амуниция от команды казанского бренда с уникальными принтами и яркими аксессуарами. — «Дог-френдли Татарстан» — проект о развитии культуры ответственного отношения к домашним животным. — Veruschka — ювелирные изделия. Комплимент каждому хозяину. — Chefs dog — натуральные лакомства и питание для собак. — Petlover jewelry — уникальный бренд украшений о любви к животным. — Зоосалон Шерсть — Груминг с любовью и заботой о здоровье. — Зоозабота — сообщество неравнодушных людей, главная миссия которых сделать жизнь бездомных животных безопасной и счастливой. Мастер-классы: Гончарная мастерская «Гончаровы» — место, где размываются границы и правила. Мастера проведут для всех желающих мастер-класс по росписи керамических адресников. ты сможешь создать свой уникальный адресник для любимого члена семьи Лекция: В 16:00 от проекта «Дог-френдли Татарстан» лекцию прочитает Ксения Зверева — специалист по поведению собак, использующий в своей практике современный гуманный подход, основанный на доказательной базе. Поговоришь о том, как классно провести время с питомцем и поймать летние деньки. Конкурсы (в 17:30): — Показ костюмчиков — Демонстрация умений — Кто дольше удержит печенье на носу Также из развлечений: — фотобудка — сладкая вата — художник шаржист — аквагример — мастер класс по росписи адресников Собачий своп: Ты можешь оставить игрушки, костюмчики и другие вещи, которые разонравились твоему питомцу и обмениваться ими с другими участниками. Важно: по правилам свопа, забрать вещь можно только в обмен на принесенную тобой. Вещи, которые не найдут хозяев, передадут «Зоозаботе» Важно: Гости также могут принести корм, лежанки, пеленки, поводки, миски и другие нужные вещи для приюта. Для питомцев действует система сигнальной ленточки: Для собак с особенностями поведения будет действовать система жёлтых сигнальных ленточек. Их просят повязать на поводок или шлейку, чтобы предупредить окружающих.