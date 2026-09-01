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Афро-танец: Кампала в эстетике нулевых (La Afro Bailar: Kampala Y2K 2026)

Мёд, Чистопольская улица, 9А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эта ночь будет вдохновлена ночной жизнью Кампалы в Уганде, именно в 2000х годах. Кампала — столица Уганды. Здесь проходят самые зажигательные вечеринки в Африке. Сейчас сентябрь, а значит, что пришло время для тематической вечеринки в стиле 2000-х. Дресс-код : Эстетика нулевых (Y2K)

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