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Про событие
Эта ночь будет вдохновлена ночной жизнью Кампалы в Уганде, именно в 2000х годах. Кампала — столица Уганды. Здесь проходят самые зажигательные вечеринки в Африке. Сейчас сентябрь, а значит, что пришло время для тематической вечеринки в стиле 2000-х. Дресс-код : Эстетика нулевых (Y2K)
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