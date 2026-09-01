Эта ночь будет вдохновлена ночной жизнью Кампалы в Уганде, именно в 2000х годах. Кампала — столица Уганды. Здесь проходят самые зажигательные вечеринки в Африке. Сейчас сентябрь, а значит, что пришло время для тематической вечеринки в стиле 2000-х. Дресс-код : Эстетика нулевых (Y2K)