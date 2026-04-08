Аутентичный бар-клуб Biblioteka c кухней и караоке-залом. Девушкам бесплатный вход в четверг и воскресенье до 00:00. DJ- set'ы и тусовки здесь проходят ежедневно. Режим работы: вт-чт, вс — 22:00–04:00 пт-сб — 22:00–05:00