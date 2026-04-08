  1. Казань
  2. Места
  3. Бары

Библиотека

Казань, Кремлёвская улица, 21

Телефон

Telegram

Аутентичный бар-клуб Biblioteka c кухней и караоке-залом. Девушкам бесплатный вход в четверг и воскресенье до 00:00. DJ- set'ы и тусовки здесь проходят ежедневно. Режим работы: вт-чт, вс — 22:00–04:00 пт-сб — 22:00–05:00
Карта места...

Ещё бары в городе Казань

Мелок

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

МХТ «Ща»

улица Щапова, 26Д
Карточка

One More

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

Соль

Профсоюзная улица, 22
Карточка

Соседи

Профсоюзная ул., 10
Карточка

The Woods

ул. Большая Красная, 34/16
Карточка

RV CLUB

ул. Баумана, 82
Карточка

EnotecaS

Профсоюзная, 4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста