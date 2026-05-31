История про поиск своего места. Выход в город. Выход на платформу. Вход в портал. Будьте внимательны и осторожны!Дорогой пассажир…. Здесь, на железнодорожном вокзале люди встречаются, любят , прощаются, расстаются. Люди только мечтают сесть на поезд и действительно уезжают. Железнодорожный вокзал. Зал ожидания. Люди ждут своих поездов, перемен и чего-то большего. Посреди зала стоит киоск «Кофе и не только», там, занимаясь нелюбимой работой, работает Саша. Она работает бариста и тоже чего-то ждёт. Длительность — 1 час без антракта. 18+. В тексте присутствует ненормативная лексика. Если для тебя это неприемлемо, пожалуйста, выбери другой спектакль. Внимание! После начала спектакля вход в зал невозможен. Лучше прийти заранее :)