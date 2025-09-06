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«Встреча» Евгения Голубцова

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

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от 250₽ до 500₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Творчество Евгения Голубцова (1949-2021) — одно из самых значительных явлений отечественного авангарда 1970-х-2010-х годов. На выставке будут представлены более 200 картин художника: большая часть из них – произведения, до 2024 года находившиеся на хранении за рубежом. Специально для выставки казанскими художниками Ильей Артамоновым и Александром Леухиным были созданы 3 масштабные инсталляции по мотивам творчества Голубцова, включенные в дизайн выставочного проекта. Режим работы: пн - выходной, вт-вс - 11:00-20:00.

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