Онлайн-комьюнити совместной работы и закрытия давно висящих проектов. Побеждай прокрастинацию вместе с другими: незнакомцы из разных уголков мира объединяются для совместной работы онлайн. Твоя лучшая команда поведенческой активации. Как известно, вместе веселее, интереснее и организованнее. Каждый из участников закроет свои задачи, от написания отчета до разбора зимних вещей — нет маленьких проектов, если они имеют для тебя значение. Встречи проходят каждый вторник с 13:00 до 17:00 по мск (но группа встречается и в рандомное время, график определятся заранее, подробнее после регистрации). И да, регистрация обязательна :)