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Вечеринки
Про событие
Вечеринка в самом сердце города — в старинном историческом особняке. Пространство оживёт музыкой, тенями и блеском! Бар в эту ночь — от Солома Yard. На входе билетов не будет. Это будет закрытая вечеринка, количество билетов строго ограничено. Будь среди тех, кому откроются двери особняка
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