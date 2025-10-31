Вечеринка в самом сердце города — в старинном историческом особняке. Пространство оживёт музыкой, тенями и блеском! Бар в эту ночь — от Солома Yard. На входе билетов не будет. Это будет закрытая вечеринка, количество билетов строго ограничено. Будь среди тех, кому откроются двери особняка