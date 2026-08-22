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Большой Казанский пикник

территория Озеро Лебяжье

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль, который объединит гастрономический маркет, ремесленную ярмарку, музыкальную программу и атмосферу городских фестивалей. Здесь организуют два больших маркета. На гастрономическом свои проекты представят участники со стритфудом, блюдами разных кухонь мира, продуктами правильного питания, крафтовыми продуктами, кофе, чаем, десертами и сладостями. На ремесленной ярмарке можно будет найти авторские украшения, предметы декора, посуду, изделия из кожи, сумки и аксессуары, парфюмерию, косметику, канцтовары и товары для детей. Организаторы также открыли приём заявок для участников. Подать их можно на сайте Open Space Market: https://openspacemarket.ru/

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