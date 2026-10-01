Впереди сначала Хэллоуин с его вечеринками и манящими декоративными тыквами, потом Новый Год с подарками всем встречным-поперечным... нужно экономить. Поскольку сокращать доставки, кофе на вынос и маникюр — не вариант, нашли другой способ: собрали для тебя концерты, попасть на которые можно имея в кармане лишь пол косаря. А траты на пиво уже на твоей совести.
Разнообразия выбора у тебя особенно не будет, зато будет возможность увидеть новых — пока ещё — мало известных исполнителей, окунуться в атмосферу андеграунда и посетить новые места. И всё это со сладким привкусом сэкономленных монет.
PS это фигурально. Монеты грязные, не лижи их.
Москва
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Продолжение серии вечеринок, чья концепция объединяется психологическими и перформативными актами взаимодействия с посетителем. Тема вечера — феномен девиантности как выбора — сознательное отличие от ...
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«Октябрь — месяц грусти и простуд...» так писал Бродский, но есть чем ему возразить, ведь октябрь — это главный месяц мистицизма, когда на свет появлялись исключительные женщины. Witch Elf и Rene Gr...
Фестиваль электронной музыки в Невротике. Лиричные мелодии и экспериментальные ритмы. На входе билет 700р...
Санкт-Петербург
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Большой фест с кучей классных групп — будешь ловить кайфы, угорать на танцполе + неожиданные знакомства у бара. Радовать тебя будут: Повод для беспокойства, Подвалы Дыбенко, Кислород не главное, Орга...
Навалят шума, слэма, драйва и всякого безобразия. Мощная гитарная тусовка в Ионотеке. Грязный гранж, бешеный панк и разрывающий метал: будет просто колоссально. Свободный вход и холодное пивко. Участ...
Максимальный андегрануд. Рэпчик и хип-хоп выползают из той самой хаты на большую сцену. Знаменитая Strikerussia и её менее знаменитый брат УДФ решили объединиться, пропеть немного репа и дать немног...
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Концерт в поддержку Благотворительного фонда «Тёплый дом». С 2007 года фонд пом...
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Екатеринбург
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Из Тюмени в Екатеринбург едет ВИА «Коэффициент полезного действия электрического...
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Корчма погрузится в атмосферу мрачного декаданса, создавать которую весь вечер будут: Плохой Опыт — пост-панк на стыке с нойз-роком, заряд декаданса, вкупе с настоящей любовью. Alba Warden — тёмный ...
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Нижний Новгород
Кемерово
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Возвращение гриль-паба «Ньюпорт» и развлекательное шоу в его честь. В программе...
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Качество, которое ощущается в каждой ноте. Кавер-бэнд исполнит лучшие хиты разн...
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