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Впереди сначала Хэллоуин с его вечеринками и манящими декоративными тыквами, потом Новый Год с подарками всем встречным-поперечным... нужно экономить. Поскольку сокращать доставки, кофе на вынос и маникюр — не вариант, нашли другой способ: собрали для тебя концерты, попасть на которые можно имея в кармане лишь пол косаря. А траты на пиво уже на твоей совести.

Разнообразия выбора у тебя особенно не будет, зато будет возможность увидеть новых — пока ещё — мало известных исполнителей, окунуться в атмосферу андеграунда и посетить новые места. И всё это со сладким привкусом сэкономленных монет.

PS это фигурально. Монеты грязные, не лижи их.

Москва

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Санкт-Петербург

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Екатеринбург

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Казань

Новосибирск

Нижний Новгород

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