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Рок за сырок: концерты до 500р

Без лишних слов: дешёвые, но стоящие концерты города.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новосибирск
  6. - Нижний Новгород
  7. - Кемерово

Впереди сначала Хэллоуин с его вечеринками и манящими декоративными тыквами, потом Новый Год с подарками всем встречным-поперечным... нужно экономить. Поскольку сокращать доставки, кофе на вынос и маникюр — не вариант, нашли другой способ: собрали для тебя концерты, попасть на которые можно имея в кармане лишь пол косаря. А траты на пиво уже на твоей совести.

Разнообразия выбора у тебя особенно не будет, зато будет возможность увидеть новых — пока ещё — мало известных исполнителей, окунуться в атмосферу андеграунда и посетить новые места. И всё это со сладким привкусом сэкономленных монет. 

PS это фигурально. Монеты грязные, не лижи их.

Москва

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Тезис
Тезис

Продолжение серии вечеринок, чья концепция объединяется психологическими и перформативными актами взаимодействия с посетителем. Тема вечера — феномен девиантности как выбора — сознательное отличие от ...

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Доставание
Доставание

Истошный крик на грани фола устремится из наушников наружу, чтобы заполнить собой всё пространство. Аскетичное скримо и пост-хардкор, выворачивающий душу наизнанку, надавят на все болевые точки и нерв...

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Мистерика
Мистерика

Won James Won — полумистический дуэт полистилистов-карбонариев, возвращается на московскую землю. Редкая возможность услышать вживую расплавленные комки фрагментарной смури, щедро удобренные спонтанны...

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Пусти потанцевать под нойз-рок
Пусти потанцевать под нойз-рок

Ну пожалуйста отпусти. Я хочу, чтоб было мясо. Чтоб потно, с некоторым ожесточением, всхлипами, слюнями. Чтоб мокрые волосы прилипали ко лбу, а тела в слеме нагревались до температуры денатурации белк...

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Mental Torture, Горгона, Witch Elf и Rene Granz
Mental Torture, Горгона, Witch Elf и Rene Granz

«Октябрь — месяц грусти и простуд...» так писал Бродский, но есть чем ему возразить, ведь октябрь — это главный месяц мистицизма, когда на свет появлялись исключительные женщины. Witch Elf и Rene Gr...

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Электроквартирник 3
Электроквартирник 3

Фестиваль электронной музыки в Невротике. Лиричные мелодии и экспериментальные ритмы. На входе билет 700р...

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moonness: акустический концерт
moonness: акустический концерт

Ребята сыграю свой акустический сольник в Гостиной легендарного клуба «Китайский лётчик Джао Да». Будет камерно, близко и очень по-настоящему — любимые песни в личном прочтении и немного авторской муз...

Санкт-Петербург

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Большой бесплатный фест
Большой бесплатный фест

Большой фест с кучей классных групп — будешь ловить кайфы, угорать на танцполе + неожиданные знакомства у бара. Радовать тебя будут: Повод для беспокойства, Подвалы Дыбенко, Кислород не главное, Орга...

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Страсть Фест
Страсть Фест

Навалят шума, слэма, драйва и всякого безобразия. Мощная гитарная тусовка в Ионотеке. Грязный гранж, бешеный панк и разрывающий метал: будет просто колоссально. Свободный вход и холодное пивко. Участ...

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День Постучителя
День Постучителя

Максимальный андегрануд. Рэпчик и хип-хоп выползают из той самой хаты на большую сцену. Знаменитая Strikerussia и её менее знаменитый брат УДФ решили объединиться, пропеть немного репа и дать немног...

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Беременный ТРамвайчик x Daladna
Беременный ТРамвайчик x Daladna

«Беременный трамвайчик» снова в деле. Юбилейный тур в честь 20 лет «БананаТрэшРэп» — альбома, который научил тебя не бояться быть громким. В компании — Daladna. Эти отвязные рок-н-рольщики ворвутся с...

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Екатеринбург

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Казань

Новосибирск

Нижний Новгород

Грунт
Грунт

Московская Шумовая Мануфактура год спустя возвращается в Нижний Новгород. В леге...

Tago Mago

от 500₽

Котобус
Котобус

Очередное эмо собрание в Tago Mago. Московские скримо-дельцы Котобус мчат на все...

Tago Mago

от 500₽

Кемерово

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Киноплёнка
Киноплёнка

Осенний тур 2026, в котором прозвучат новые песни и старые хиты. Киноплёнка — о...

Jawsspot

350₽

Мэрипейн
Мэрипейн

Крышесносные шлягеры, кутёжная атмосфера и качественный звук от группы «MerryPai...

Harat's pub

Бесплатно

Хотрейк
Хотрейк

Рок-группа со своим запоминающимся звучанием. Исполняют знаменитые хиты всех го...

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Станция Мир
Станция Мир

Уютный кавер-бэнд споёт все твои любимые треки. В завершении будет горячий лайн...

Harat's pub

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Открытие «Ньюпорта»
Открытие «Ньюпорта»

Возвращение гриль-паба «Ньюпорт» и развлекательное шоу в его честь. В программе...

Гриль-паб «Ньюпорт», Советский проспект, 8

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Вне Правил
Вне Правил

Кавер-группа, которая творит веселье Вне всяких Правил. Мощно, громко, ярко!...

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Солд Аут Оркестр
Солд Аут Оркестр

Качество, которое ощущается в каждой ноте. Кавер-бэнд исполнит лучшие хиты разн...

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Бэсти Бэнд
Бэсти Бэнд

Больше, чем кавер-бэнд. Лучшие версии твоих любимых песен, которые не услышишь ...

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А-Симметрия
А-Симметрия

Кемеровская рок-группа с богатым опытом выступлений на фестивалях и других музык...

Harat's pub

Бесплатно

Найти сообщника на любой — даже самый странный — концерт, можно .

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новосибирск
  6. Нижний Новгород
  7. Кемерово

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