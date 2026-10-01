Декаданс
улица Бебеля, 124
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от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Корчма погрузится в атмосферу мрачного декаданса, создавать которую весь вечер будут: Плохой Опыт — пост-панк на стыке с нойз-роком, заряд декаданса, вкупе с настоящей любовью. Alba Warden — тёмный синтезаторный рок от опытных музыкантов. Они сохраняют в себе синее пламя под лютыми ветрами повседневности. Лучший саундтрек для танцев в полумраке. Сон в котором — попытка исследовать внутренний мир человека, взаимодействие с реальностью, поиск себя. Честно о том, что тревожит. KOIMI — расщепление личности, в борьбе с собой, через призму гранжа и стоунера.
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