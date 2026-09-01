ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Homie

РукиВверхБар
улица Радищева, 25

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Homie – молодой артист из Минска, который за творческий путь добился большой популярности в Интернете и завоевал сердца сотен тысяч поклонников и поклонниц суперхитами «Безумно можно быть первым», «Давай забудем лето», «Кокаин», «Эгоист» и многими многими другими. На концерте 17 октября Антон представит и исполнит все лучшие хиты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

по подписке
гнилаялирика
гнилаялирика

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста