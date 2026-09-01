Будешь петь хором, проживать новые и хорошо известные эмоции, смеяться, не сдерживать слезы радости, петь так, как будто никто-никто не слышит вместе с музыкальным бэндом и артистами проекта. Для тебя готовят хиты, мэшапы, много песен и надеются познакомить с новым составом хора. А умеешь ли ты петь или нет — это дело последнее, главное, желание.