НЕконцерт: Хор выше гор
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное
Про событие
Будешь петь хором, проживать новые и хорошо известные эмоции, смеяться, не сдерживать слезы радости, петь так, как будто никто-никто не слышит вместе с музыкальным бэндом и артистами проекта. Для тебя готовят хиты, мэшапы, много песен и надеются познакомить с новым составом хора. А умеешь ли ты петь или нет — это дело последнее, главное, желание.
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