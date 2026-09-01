Вечер стендап комедии
Hide in 85, проспект Академика Сахарова, 85
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Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики подготовили свои самые лучшие шутки и готовы их рассказать. Отличный повод, чтобы собраться компанией и весело провести вечер. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому стоит приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.
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