Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационные шоу, где комики и зрители смотрят кринжовые российские сериалы и пытаются сохранить свой рассудок в целости. Тебя ждут едкие комментарии, море иронии и понимание, что ты не можешь любить любить это шоу, но ты любишь это шоу. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.
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