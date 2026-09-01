Импровизационные шоу, где комики и зрители смотрят кринжовые российские сериалы и пытаются сохранить свой рассудок в целости. Тебя ждут едкие комментарии, море иронии и понимание, что ты не можешь любить любить это шоу, но ты любишь это шоу. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.