Возраст 18+
Стендап
Про событие
Пять опытных комиков рассказывают свои шутки. Больше часа комедии, экспериментов и импровизации — идеальное сочетание, чтобы собрать друзьями и весело провести вечер. Запуск гостей начинается за пол часа до начала мероприятия, поэтому тебе лучше приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.
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