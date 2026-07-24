Пять опытных комиков рассказывают свои шутки. Больше часа комедии, экспериментов и импровизации — идеальное сочетание, чтобы собрать друзьями и весело провести вечер. Запуск гостей начинается за пол часа до начала мероприятия, поэтому тебе лучше приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ до начала шоу.