«Мы в деле» — это импровизационное юмористическое шоу, в котором семейная пара комиков зовёт крутых экспертов из разных сфер и пытаются освоить их профессию за один вечер. Это будет местами нелепо, интеллектуально и смешно. А кто лучше справился? Решает зритель! Приглашённый гость в этом выпуске — Денис Савин: теле и радио ведущий, кинообозреватель, сценарист.