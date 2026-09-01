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Про событие
«Мы в деле» — это импровизационное юмористическое шоу, в котором семейная пара комиков зовёт крутых экспертов из разных сфер и пытаются освоить их профессию за один вечер. Это будет местами нелепо, интеллектуально и смешно. А кто лучше справился? Решает зритель! Приглашённый гость в этом выпуске — Денис Савин: теле и радио ведущий, кинообозреватель, сценарист.
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