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Standup Bar
Екатеринбург, улица Радищева, 31
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Небольшой уютный стендап-бар в центре города. Новое местечко для всех любителей хороших шуток и непринуждённой атмосферы.
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