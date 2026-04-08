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Продлёнка
Екатеринбург, Первомайская улица, 11В
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Идеальная продлёнка для взрослых с отличными вечеринками и вкусным крафтом. Хорошо проводи время, ищи друзей и пей настоечки. Режим работы: вс-чт 16:00-02:00 пт-сб 16:00-04:00
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