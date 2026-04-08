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Политех

Екатеринбург, проспект Ленина, 48

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Сайт: https://nsb-polytech-bar.ru/polytech Заведение, объединяющее элементы коктейльной культуры и научного подхода, что делает его не просто баром, а своеобразной лабораторией вкусов и впечатлений. Это коктейльный бар, ориентированный на вкусовые эксперименты, как в сфере напитков, так и гастрономии в целом. Главное отличие – это ежемесячное обновление меню в соответствии с выбранной темой научной дисциплины. Такой подход не только поддерживает постоянный интерес к заведению, но и позволяет гостям расширять свои гастрономические горизонты. Режим работы: Чт-Вс: 18:00 – 02:00
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Комментарии

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Александр
2 февраля 2025, 23:48

Великолепное место, коктейли лучшие в городе!

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