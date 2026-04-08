Настаятель
Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 8/10
Сайт: https://nastayatel.ru/ekb Крафтовая рюмочная в Екатеринбурге в самом центре города. Здесь можно попробовать более 30 видов настоек собственного производства по старинным рецептам, приготовленных идейным вдохновителем и шеф-барменом Григорием Черных. Еще в меню широкий выбор дистиллятов, местные и мировые бренды крепкого алкоголя, вино, пиво от известных пивоваров и сидр на кранах. Интерьер и стены здания из двухсотлетнего кирпича погрузит в атмосферу давно ушедших времен, где время течет медленнее, а люди говорят сердечно и искренне. Режим работы: Вт-Чт: с 17:00 до 00:00 Пт-Сб: с 16:00 до 2:00 Вс: с 16:00 до 00:00
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