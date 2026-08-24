Екатеринбург
Екатеринбург

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Екатеринбург

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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Арт-пространства

Никогде

Университетский переулок, 11
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Mirvoir

проспект Ленина, 48
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Лист

улица Добролюбова, 16
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спальный район

улица Пушкина, 9
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мы тут

улица Малышева, 35
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Книги, Кофе и Другие измерения

Успенский проспект, 99
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Есть с кем и куда сходить

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Нишевые события: главные нетакуси КАВРА

Стремительной кометой нишевость пролетела через тренды и плюхнулась куда-то в область пост-иронии. Кажется, время подводить итоги. Хочешь узнать, что стало нишевым для афиши необычных событий?

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Галереи

МЦИ «Главный проспект»

проспект Ленина, 8
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Синара Центр

Верх-Исетский бульвар, 15/4
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Ural Vision Gallery

улица Шейнкмана, 10
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Художественная галерея ПоЛе

проспект Ленина, 50Ж
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Концерты

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

Большое шестичасовое шоу с песнями культовых и всемирно признанных метал-групп. ...

Нирвана

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

Первый большой тур Bumble Beezy за 7 лет. Уже этой осенью артист отправляется в...

Свобода Концерт Холл

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

Будешь петь хором, проживать новые и хорошо известные эмоции, смеяться, не сдерж...

Свобода Концерт Холл

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

Pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом...

Свобода Концерт Холл

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

Группа с четвертьвековой историей, классики отечественного фолк-рока на стыке с ...

Нирвана

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

Юбилейный тур французской спейс-рок группы по городам России. В программе — гла...

Свобода Концерт Холл

от 3700₽

Что ещё

Вечеринки
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Ir

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Ir

Неординарно и запоминающе. Рекомендую

10 июня 2026, 13:18
Место: MOMO pan asian kitchen

Анастасия Смирнова

Одно из любимых мест в екб!

8 декабря 2025, 00:42
Место: мы тут

yasha

кайфуля, че еще сказать

6 декабря 2025, 19:11
Событие: Море на вашем столе

Анастасия Смирнова

Ищу компанию на этот мастер-класс :)

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Событие: Прогулка в сосновом лесу с хвостатым другом

Amari

Это так мило звучит!

10 ноября 2025, 16:08
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