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Никогде

Екатеринбург, Университетский переулок, 11

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Клуб настольных ролевых игр. Здесь можно: — Сыграть в заявленную игру от местных мастеров. — Заявить свою игру в клубе и найти на неё игроков. — Найти мастера для своей компании и сыграть в клубе. — Заказать выездную игру для своей компании: мастер приедет и проведет игру по предварительной договоренности. — Собраться на покрас миниатюр. — Арендовать комнату для своей игры или другого мероприятия. — Арендовать клуб полностью для кабинетной ролевой игры или другого мероприятия. Оплата принимается только в клубе. Если кто-то просит перевести деньги заранее, это мошенник. Играть в клубе можно только по предварительной записи.
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