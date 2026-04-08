Клуб настольных ролевых игр. Здесь можно: — Сыграть в заявленную игру от местных мастеров. — Заявить свою игру в клубе и найти на неё игроков. — Найти мастера для своей компании и сыграть в клубе. — Заказать выездную игру для своей компании: мастер приедет и проведет игру по предварительной договоренности. — Собраться на покрас миниатюр. — Арендовать комнату для своей игры или другого мероприятия. — Арендовать клуб полностью для кабинетной ролевой игры или другого мероприятия. Оплата принимается только в клубе. Если кто-то просит перевести деньги заранее, это мошенник. Играть в клубе можно только по предварительной записи.